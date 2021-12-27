В барнаульской администрации обсудили работу экстренных служб в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Для обеспечения готовности ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций организовано круглосуточное дежурство оперативной смены, в которую входит 2 единицы техники и 14 человек личного состава. Сформирован аварийный запас на случай возникновения аварийных ситуаций. Для обеспечения пожарной безопасности на круглосуточном дежурстве в 12 подразделениях пожарно-спасательного отряда будут находиться 135 сотрудников и 31 единица техники", – рассказал начальник управления ГО ЧС по городу Барнаулу Владимир Драчев.

Также в праздники в усиленном режиме будут работать и полицейские. Правоохранители будут нести дежурства в непосредственной близости с местами проведения праздничных мероприятий. На улицах города будет увеличена плотность нарядов дорожно-патрульной службы.

С 31 декабря по 9 января в мэрии и районных администрациях назначили ответственных дежурных. Также введена круглосуточная работа диспетчеров и дежурных бригад во всех городских службах, управляющих и сетевых организациях.