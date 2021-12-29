Последние несколько месяцев 2021 года в комментариях под постами amic.ru в соцсетях развернулись нешуточные баталии. Смешались вместе кони, люди сторонники и противники вакцинации, те, кто к введению QR-кодов относился спокойно, и те, кто готов был выходить на пикеты и собирать подписи. Они спорили друг с другом, осуждали решения властей и ни во что не верили. Доставалось и нам – за то, что рассказываем о вакцинации, спрашиваем мнения врачей и ходим в ковидные госпитали. Мы читали-читали и выбрали комментарии, которые чаще всего видели в нашем Instagram. Они такие разнообразные, что хватило на каждую букву алфавита.

Нам ничего не платили. Информировать, объяснять, делиться мнениями, писать новости – это наша работа. Коронавирус и вакцинация стали главными темами этого года, хотели мы того или нет. В уходящем году, к сожалению, нет такого человека, которого бы эти вещи не коснулись, – у кого-то заболели родственники, кому-то грозят отстранением от работы за отсутствие прививки. Мы совершенно бесплатно делимся на наших страницах мнениями опытных врачей и отличных специалистов. Например, приглашали в прямой эфир в Instagram Владимира Коломийца, главного врача городской больницы № 12, беседовали с доктором медицинских наук, завкафедрой эпидемиологии, микробиологии и вирусологии АГМУ Татьяной Сафьяновой, разговаривали с Ириной Вильгельм, руководителем главного ковидного госпиталя Алтайского края, общались с главным алтайским инфекционистом Валерием Шевченко. И ещё много-много с кем.

Множество самых разных эмоциональных высказываний тоже регулярно появляется в наших комментариях. Психологи, кстати, советуют на них обращать поменьше внимания, чтобы не развивать тревожное состояние и не накручивать себя.

От официальной статистики до советов врачей, от фото из госпиталей до рассказов предпринимателей – самые разные материалы наши читатели подвергают сомнению. Критически мыслить – это хорошо. Но почему-то мало кто критически относится к рассказам других подписчиков о том, что коронавируса не существует, прививки убивают, а пандемия – сплошной заговор.

Есть среди нас такие, кто считает, что указы, размещаемые в официальных источниках и СМИ, недействительные. Мол, на них нет официальной печати и подписи губернатора. А значит, их можно не брать во внимание. Но они неправы – в России утверждён порядок публикации официальных документов, согласно которому в открытых источниках размещаются копии без подписей и печатей, а оригинал с гербовой печатью отправляется в архив. Его не размещают ещё и затем, чтобы не "светить" лишний раз гербовую печать и уменьшить количество подделок, а следовательно, и фейков.

Умирают. Даже губернатор на пресс-конференции рассказал, что приостановление плановой помощи сильно ударило по качеству жизни. А Минздрав поделился неутешительной статистикой причин смерти в 2020 и 2021 годах. "Корона", конечно, в топе. Но стандартно большое количество людей умирают от новообразований, заболеваний сердечно-сосудистой системы и других.

Ну писали мы не только о коронавирусе. Разговаривали об истории Барнаула, проводили один день в роли заключённого, проверяли на себе таланты местных экстрасенсов. Да много чего "нековидного" мы написали за 365 дней 2021 года.

А по этому ключевому слову можно легко определить ярого противника прививок. Специально для них мы тщательно разобрали все мифы о вакцинах. Там про 5G, чипы, бесплодие и многое другое. Прочитайте (ещё раз) и перешлите близким.

В Алтайском крае вакцинируются не очень охотно: на 27 декабря прививки поставили только чуть больше миллиона взрослого населения. Антипрививочники, которых немало, уверены: вакцинированные точно так же заболевают и попадают в больницы. Чтобы понять, кто здесь прав, мы отправились в "красную" зону главного ковидного госпиталя Алтайского края и спросили об этом врачей. А заодно узнали у пациентов, почему они решили обойтись без прививки. Почитайте вот здесь.

Якобы недостаточное количество исследований стало одной из причин, почему люди опасались ставить прививку. Что известно и что осталось непонятным о первой вакцине от коронавируса, можно почитать здесь.





Система QR-кодов в Алтайском крае – вынужденная мера, без которой не обойтись, считает губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Об этом он говорил во время прямой линии с жителями региона 23 ноября. Глава региона рассказал, что "понимает и слышит" людей, у которых "нет предела возмущению" из-за внедрения системы. Глава региона согласился, что делить людей на привитых и непривитых – ненормально. Но пока QR-коды – это один из главных способов уменьшить риск заражения. На круглом столе АКЗС о федеральном законе о QR-кодах также пришли к выводу, что без ограничений вирус не победить. Вот так вот.

Медики, с которыми мы общались, наоборот, говорят, что будет "беда бедовая", если не ставить прививки.









См. также "Беспредел!!"





Разразившаяся в прошлом году кампания за отставку главы алтайского Минздрава Попова нет-нет да и напоминала о себе и в 2021 году. Кстати, Попов, возможно, и правда уйдёт с поста – на должность вице-премьера по социальным вопросам. Но это не точно, а вообще, поживём – увидим.





Вакцинация детей от коронавируса Алтайскому краю необходима, считают алтайские медики. Это поможет скорее победить пандемию. С каждой волной COVID-19 заболевают всё больше несовершеннолетних, есть случаи, когда заражаются даже новорождённые или рождаются уже с ковидом, приобретённым от матери. Дети, по словам врача Андрея Коломийца, сами болеют не так тяжело, но становятся переносчиками и контактируют с большим количеством людей, а еще "цепляют на себя всё и потом несут в семью, к родителям, бабушкам, дедушкам, прабабушкам и прадедушкам".





Это слово ввёл в моду Егор Бероев, когда вышел на сцену с нашитой жёлтой звездой и сравнил ограничительные меры для непривитых граждан с незавидным положением евреев во времена фашисткой Германии. "Сегрегацию" подхватили и активно разнесли по соцсетям.

"Сегодня в некоторые места доступ тех, кто непривит, запрещён. В указе все эти места прописаны. С учётом того, что миллион человек оказался вне зоны доступа к этим услугам, возмущению нет предела, мы это понимаем и слышим, и относимся с уважением к этой позиции. Звучат такие слова, как сегрегация, нарушение Конституции. Что я здесь отвечу? К сожалению, приходится такие меры принимать. Они временны. Они вынужденные", – так о сегрегации высказывался губернатор Виктор Томенко во время прямой линии.





Вот материал, который, как любит говорить наш эсэмэмщик, "закроет это возражение".









(Кстати, это не самое страшное слово на "х", что нам пишут)





"Нам нужен коллективный иммунитет хотя бы под 80%. Надеемся, к первому кварталу следующего года достигнем", – заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря. В то время, когда власти и медики пытаются просчитать, когда Россия получит коллективный иммунитет, в сетях нам пишут сотни таких комментариев, как вы только что услышали.





Куриный код, рабский код, печать антихриста – как только не называют QR-код, в котором содержится информация о том, ставили ли вы прививки или переболели ли ковидом. Покопались мы и в этом.





Мария Шукшина стала в 2021-м голосом движения против прививок. Но YouTube заблокировал её канал за распространение дезинформации о COVID-19.





Мы весь год настойчиво разбирались, откуда антипрививочники берут "страшилки" о вакцине, которую называют "шмурдяком" и "жижей", и почему так агрессивно стараются внушить своё мнение окружающим. Ещё одна попытка по ссылке.





Под "ютюбом" подразумеваются каналы Шукшиной и других её сторонников. Кстати, вы читали, что в Барнауле завели уголовное дело на женщину, которая подозревается в распространении фейков?

"Никто и не утверждал, что привитые не болеют и не попадают в ковидные госпитали. Конечно, они болеют. Иногда – тяжело. И летальные случаи, к сожалению, тоже есть. Но это – единицы, чаще всего в возрасте или с запущенными сопутствующими заболеваниями. У большинства вакцинированных ковид протекает совершенно по-другому. Намного легче. Поэтому они быстро идут на поправку и выписываются. Основная масса у нас – это непривитые", – рассказала журналистам amic.ru врач РТП Евгения Пикузо.

Таким был 2021-й в комментариях наших читателей от а до я. Надеемся, в 2022-м причин упоминать одно из этих слов будет меньше. Будьте здоровы! С наступающим! И пишите нам комментарии – и под постами в Instagram, и под новостями на сайте. Мы уважаем ваше мнение, ценим ваше внимание и работаем для вас!