Аэропорт Барнаула поднимет сборы для авиакомпаний

Аэропорт Барнаула хочет увеличить сборы на обслуживание авиакомпаний, следует из проекта приказа Федеральной антимонопольной службы, который проходит общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru.

Сейчас тарифы за взлёт-посадку для российских и иностранных авиакомпаний составляют 845 рублей, но аэропорт хочет поднять их почти на 15,9% – до 980 рублей за тонну максимальной взлётной массы. Также подорожает обслуживание пассажиров: с 206 до 209 рублей за взрослого пассажира – на внутренних линиях, с 264 до 305 рублей – на международных.

Вырастут и сборы за предоставление аэровокзального комплекса. На российских маршрутах цена поднимется с 86 до 90 рублей, на международных – со 155 до 195 рублей. Заправка самолётов авиационным топливом станет дороже на треть – 2077 рублей вместо 1456. Хранение топлива подорожает с 1960 до 2706 рублей.

Единственный тариф, который останется на прежнем уровне, – сбор за стоянку воздушного судна. Он составит 5% от сбора за взлёт-посадку за 1 час для российских компаний и 10% – для иностранных.

Ранее Росавиация сократила количество субсидируемых авиамаршрутов из Барнаула. В перечень на 2022 год попало только четыре направления из столицы Алтайского края, в то время как в 2021 году их было шесть: в Омск, Томск, Екатеринбург, Казань, Красноярск и Новосибирск. Из списка выбыли Омск, Томск и Новосибирск, но добавился Иркутск.

Также сообщалось, что по итогам девяти месяцев 2021 года аэропорт Барнаула обслужил на 5,7% пассажиров меньше, чем в 2019-м. Пассажиропоток в аэропорту Барнаула снизился до 384,1 тыс. человек. К примеру, в 2016 году он составлял около 387 тыс. Это противоречит общесибирскому тренду: по данным Росавиации, 8 из 11 основных аэропортов СФО смогли восстановиться к допандемийным показателям.