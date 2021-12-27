Для национальной российской валюты конец декабря может стать "роковым", считают аналитики и эксперты.

По словам стратега по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрия Попова, которого цитирует "Рамблер", курс рубля может начать резкое падение уже с 28 декабря.

Некоторые эксперты и раньше предсказывали падение рубля к концу этого года. Так, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган напомнил, что долгое время рубль был относительно стабилен, но с конца октября он крепился до уровня ниже 70 рублей за доллар.

Но, как считает эксперт, рубль стал слабеть из-за назревающего конфликта в Донбассе и трений между США и ОПЕК.

Переоценивать геополитические риски не стоит, соглашается финансовый аналитик Артём Звездин. Он считает, что курс рубля к доллару будет колебаться от 72 до 74. Директор компании "Единый брокер" Артём Арзамасцев не согласен с коллегами и считает, что доллар станет стоить от 78 рублей.

Эксперты не советуют торопиться с покупкой валюты, поскольку, по их словам, доллар может начать рост, а позиции рубля ослабнут.

Напомним, ещё в октябре 2021 года аналитик финансовой группы "Финам" Андрей Маслов предсказал падение российской валюты к концу декабря.