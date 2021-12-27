Знаменитый "Хор Турецкого" даст большой юбилейный концерт в Барнауле

Легендарный "Хор Турецкого" отметит свой юбилей большим концертом в Барнауле. Мероприятие пройдет 3 января в театре драмы имени Шукшина.

"Никаких рамок и ограничений. Ведь 30 лет – это время свершений! Самые крупные площадки страны, самые уникальные голоса в природе, самый широкий репертуар: от мировых хитов и нескучной классики до поразительной акапеллы и романтических баллад. Музыкальные джентльмены 21 века отмечают самую брутальную дату коллектива вместе с вами! Не упустите возможность стать частью этого события!" — пишут организаторы.

Концерт "Хора Турецкого" должен был пройти изначально в марте 2021 года. Однако из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, мероприятие перенесли на 3 января 2022 года. Начало концерта в 19.00.