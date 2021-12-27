Председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин предложил снизить допустимый уровень алкоголя в крови. Об этом сообщают "Ведомости".

"Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, – уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать", – заявил депутат.

Хуснуллин добавил, что сейчас власти рассматривают возможность снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км в час до 10 км. По его словам, на данный момент окончательного решения по этому вопросу нет.

Сейчас допустимая норма алкоголя в крови составляет 0,3 промилле, или 0,135 миллиграмма на литр.

Ранее Марат Хуснуллин предложил перенести алкомаркеты в России за пределы населённых пунктов, как это сделано в некоторых странах.