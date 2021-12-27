Барнаулец рассказал о враче из стоматологической поликлиники № 1 на пр. Красноармейском, 103, который удалил его отцу здоровый зуб, а затем попытался уничтожить направление. Своё обращение горожанин опубликовал в сообществе "Чёрный список Барнаул".

По словам мужчины, отца направили в поликлинику с заложенностью уха, поскольку остальные врачи не нашли причин болезни. В области 5-6 зуба у пациента обнаружили свищ. Две недели его "гоняли" по пародонтологам и терапевтам, после чего он сам пошёл к хирургу с нестерпимой болью.

Мужчина попросил врача ещё раз посмотреть снимки, на что хирург ответил грубостью, что ему нечем и незачем это смотреть. Он не заинтересовался и КТ зубов. После этого хирург удалил здоровый зуб, а когда ему об этом сказали, то попытался уничтожить направление.

Ранее алтайский краевой суд закончил рассмотрение спора между частной стоматологической клиникой и пациенткой, постановив выплатить девушке 163 000 рублей. Истец обвинила одну из клиник Барнаула в том, что из-за плохо установленных брекетов у неё на лице появилась опухоль. Изначально девушка требовала от клиники более полутора миллионов рублей. Однако суд отказался признать, что опухоль на лице пациентки появилась в результате действий врачей.