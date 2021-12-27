Праздничное киноменю: что посмотреть на Wink в новогодние каникулы

К длинным новогодним каникулам видеосервис Wink "Ростелекома" подготовил яркое киноменю, которое объединяет приключения, фантастику и юмор. Эмоций от новинок хватит на все праздничные дни.

Так, 24 декабря зрители Wink увидели премьеру рождественской серии третьего сезона британского ситкома "Призраки" в эксклюзивной озвучке "Кураж-Бамбея". Как готовятся к любимому празднику герои российского сериала "Зёма", тоже расскажет специальный новогодний эпизод 30 декабря.

Праздничную серию "Вампиров средней полосы" – приквел вампирской комедии и одного из самых успешных российских сериалов – можно будет посмотреть 29 декабря. Его поклонников ждёт история обращения самого молодого смоленского вурдалака.

Фильм "Охотники за привидениями: наследники" зрители увидят 5 января. Приключения семьи Игона Спенглера, одного из знаменитых Ghostbusters, снял сын режиссёра оригинальной картины 1984 года Джейсон Райтман. Семейное роуд-муви "10 дней с Сантой" приглашает 3 января в предновогоднюю Лапландию, вполне достоверно снятую в итальянских Альпах.

В российской комедии "Чиновник" празднику места не нашлось, ведь её главный герой, владелец строительной компании, – на грани банкротства. Спасти бизнес может победа в тендере, обеспечить которую готов знакомый чиновник, нужно лишь замотивировать его. Пользователи Wink смогут посмотреть фильм 4 января.

Поклонников фильмов, основанных на реальных событиях, ждут две российские премьеры с самыми настоящими героями. В образе капитана Николая Комлева (Пётр Фёдоров) в военной драме "Лётчик" режиссёр Ренат Давлетьяров объединил сразу несколько судеб, в том числе и историю легендарного Алексея Маресьева. Зрителям Wink она доступна с 24 декабря.

В центре сюжета драмы "Небо" тоже военные лётчики, но сражаются они в других условиях: это первый художественный фильм, рассказывающий о контртеррористической операции в Сирии. В видеосервисе Wink картину можно будет посмотреть с 3 января.

Добавим, что даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.