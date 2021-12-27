В некоторых городах России начали штрафовать водителей за стояние в пробках. С жалобами на "беспредел" сотрудников ГИБДД уже обращаются автолюбители Москвы и Подмосковья.

Всё дело в том, пишет Autonews.ru, что новые видеокамеры, установленные по обочинам главных трасс городов и оснащённые искусственным интеллектом, не видят рядом стоящие автомобили, а фокусируются только на одном объекте, поэтому считают, что водитель нарушает правила остановки.

Тем не менее за такое нарушение придётся заплатить 3000 рублей. Люди начинают жаловаться властям.

Представители московской административной дорожной инспекции заявили, что отменили штрафы и нашли виновников, которыми оказались неправильно установившие камеры сотрудники.

Издание информирует, что многие автолюбители также жалуются на похожие ситуации в социальных сетях, однако в МАДИ отметили, что они оперативно реагируют на такие сообщения и в большинстве случаев аннулируют эти штрафы.

Ранее сообщалось, что с начала этого года в России появились новые штрафы для автомобилистов. В КоАП добавили сразу несколько новых видов нарушений. Причём за некоторые из них придётся платить до 50 тысяч рублей.