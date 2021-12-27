Корейская компания испытает в России препарат от коронавируса

Компания из Южной Кореи Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp испытает в России препарат от коронавируса нафамостат мезилат. Минздрав уже выдал ей разрешение, следует из данных госреестра разрешений на проведение клинических исследований.

Нафамостат мезилат, также известный под торговым названием "Нафабеллтан", применяют при остром панкреатите, а также используют как антикоагулянт во время внепочечного очищения крови. Лекарство доказало противовирусную эффективность на клеточных культурах, соответствующие эксперименты проводил корейский институт Пастера, пишут "Ведомости". Пациентам во время клинических испытаний его вводили внутривенно.

В России будет проведена третья фаза международных клинических испытаний. Испытания пройдут в 10 больницах в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Рязани, Кировске и Уфе. В них примут участие 94 пациента, госпитализированных с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что американская компания Pfizer проведёт в России испытания препарата от коронавируса Paxlovid. По информации производителя, он позволяет на 89% сократить риски госпитализации или смерти после заражения ковидом. Участие в испытаниях примут граждане старше 18 лет, которые контактировали в домашних условиях с инфицированными. Отмечалось, что всего в России к тестам привлекут 90 человек, в том числе из Барнаула. Позже представители Минздрава Алтайского края заявили, что ничего не слышали о предстоящих испытаниях.