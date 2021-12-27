В Кремле началась подготовка к выборам президента России, которые пройдут в марте 2024 года, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, обсуждения кандидатов на пост начались ещё летом, но пока ни одной заявки от предполагаемых преемников Владимира Путина не поступало, передаёт РБК.

Источники отмечают, что на предварительных совещаниях обсуждается возможная кампания ныне действующего главы государства, но Путин пока не объявлял о решении идти на следующий срок.

"Пока в качестве базового сценария рассматривается только вопрос участия Путина в выборах, поэтому проводится полный анализ кампании 2021 года и принимаются предложения по улучшению практик прошлых лет", – подчеркнули в Кремле.

Стоит отметить, что глава государства не единожды говорил о возможном преемнике, но фамилий кандидатов пока не называл.

Ранее сообщалось, что Путин не исключил своего участия в выборах, так как, по его мнению, разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию.