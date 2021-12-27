27 декабря в одной из квартир Канска Красноярского края нашли зарезанной семью из четверых человек – 38-летнего Николая Куропаткина, его 35-летнюю жену Светлану и двоих детей: мальчика 11 лет и девочку 7 лет, сообщает NGS24. Согласно одной из версий следствия, мужчина убил жену с детьми и покончил с собой.

Что за разлад был в семье?

По информации "Известий", жена намеревалась развестись с Николаем и грозилась забрать одиннадцатилетнего сына и семилетнюю дочь с собой. Соседи рассказывали, что не успели познакомиться с семьёй, поскольку она переехала в дом совсем недавно. В ночь гибели соседка слышала громкую ругань между супругами. В районе семи утра женщина провожала своих детей в школу и заметила, что у Куропаткиных приоткрыта дверь. Она зашла внутрь и увидела тела в крови.

Муж и правда убил всю семью?

Пока неизвестно, но, как сообщает РИА Новости, следствие рассматривает такую версию. Судя по характеру колото-резаных ран, убийца бил по всему телу, куда попадёт. Известно, что накануне Николай пришёл в квартиру на улице Эйдемана, чтобы навестить детей. По информации Kras Mash, Куропаткин зарезал сына, дочь и жену и покончил с собой.

По словам знакомых семьи, Николай был спокойным и работал в IT-компании "Сервионика". При этом в школе, где учились его дети, ходили слухи, что отец избивает всю семью и регулярно напивается.

Раньше в семье случались инциденты?

Как сообщает SHOT, ещё три месяца назад, до развода супругов, Николай избил Светлану, поскольку она потратила все наличные деньги на торт, а с карты ничего не сняла. Он не останавливался, пока 11-летний мальчик не заступился за маму. Ребёнок разбил свою копилку и отдал деньги отцу. Куропаткин успокоился и отпустил супругу. После этого Светлана рассказывала, что если бы не сын, то муж мог её убить.

После этого случая женщина подала на развод и съехала от Николая вместе с детьми. Позднее он несколько раз приезжал мириться, но Светлана отказывала ему. Она даже подумывала о переезде в другой город, чтобы Куропаткин наконец оставил их в покое. За зверское избиение Николай получил лишь штраф в размере 5 тысяч рублей.