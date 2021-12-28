В посёлке Степное Озеро открыли детский шахматный клуб

Федерация шахмат Алтайского края открыла детский шахматный клуб в посёлке Степное Озеро. У юных шахматистов появился собственный кабинет с отличным ремонтом и новым качественным инвентарём: фигурами, досками, шахматными часами, демонстрационной доской, учебно-методическими комплектами, а также оргтехникой на общую сумму более 250 тысяч рублей. Средства на открытие клуба Федерация шахмат получила благодаря президентскому гранту.

На торжественном открытии присутствовали глава района Андрей Гинц, глава поселковой администрации Ольга Воробьёва и президент общественной организации "Федерация Шахмат Алтайского края" Артём Поломошнов.

"В Благовещенском районе всегда были сильны шахматные традиции. Так, почти все школы района уже включились в программу "Шахматы в школах", а в 2018 году мы совместно с алтайским Министерством образования открыли сельский шахматный клуб на базе Благовещенской школы № 1. И вот теперь новый шаг в развитии шахмат района – открытие детского шахматного клуба", – сказал Артём Поломошнов.

Андрей Гинц в своей речи поблагодарил Федерацию шахмат за предоставленный инвентарь и пообещал оказывать максимальное содействие развитию шахмат в районе.

Напомним, ранее Федерация шахмат Алтайского края поддержала краевой шахматный клуб Мамонтовского района. Юные шахматисты и их тренер получили новое помещение и инвентарь.