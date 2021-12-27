23 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России

В России за прошедшие сутки число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 23 210 — до 10 415 230 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+2239 больных за сутки), Санкт-Петербурге (+1834) и Московской области (+1616). В Алтайском крае выявили еще 459 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 9 293 486 пациентов, в том числе 33 715 — за последние сутки.

Скончались еще 937 зараженных. Всего в стране зарегистрировали 305 155 летальных случаев.