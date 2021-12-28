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Традиции "Союза": Барнаульский застройщик начал вручать сотрудникам квартиры

, ИА "Амител"
Группа компаний "Союз" отблагодарила своих сотрудников за долгие годы работы в преддверии Нового года
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ведущий застройщик, работающий в Алтайском крае, Новосибирске и Санкт-Петербурге, – ГК "Союз" – вручил трём сотрудникам квартиры в своём жилом комплексе "Лапландия". Их получили работники со стажем на предприятии от 10 лет. 

Такой подарок стал неожиданностью для членов коллектива. Водитель-экспедитор компании "Союз" Дмитрий Смагин трудится на предприятии уже 15 лет. Сейчас вместе с семьёй, в которой двое детей, снимает квартиру. Поэтому вознаграждение от руководства позволит Смагину существенно улучшить жилищные условия.

"Мы не ожидали, что компания сможет нас так отблагодарить за работу. Был шок, когда узнал об этом, жена даже не поверила. Для нас как молодой семьи вопрос жилья очень острый, своей квартиры у нас нет. К Новому году это очень хороший подарок. Особенно приятно, что я сам участвовал в строительстве дома, где мы теперь будем жить, ведь у нас очень хорошее качество жилья", – говорит Дмитрий Смагин.

Для компании "Союз" такие акции – это часть политики социальной ответственности. Застройщик придаёт большое значение формированию коллектива, удержанию на предприятии ответственных сотрудников, говорит генеральный директор группы компаний "Союз" Владимир Отмашкин.

"Коллектив для нас – самое главное. Ребята заработали квартиры своим трудом, они работали беспрецедентно хорошо. Это значимые для предприятия люди. Мы анализировали работу человека в коллективе, его авторитет и, выделяя лучших, пока не ошибались. Для нас выделить жильё для лучших работников – часть политики компании", – сказал Отмашкин.

"Союз" работает на рынке строительства жилья более 15 лет. За это время построено более 1 000 000 квадратных метров жилья. Сейчас компания строит жилые комплексы также в Новосибирске и Санкт-Петербурге. По словам Владимира Отмашкина, политика компании относительно трудового коллектива одинакова во всех городах присутствия.

Для награждения руководство выбирало тех, кто давно и добросовестно работает в компании. Александр Акимов в "Союзе" уже 13 лет. Когда он изготавливал бетонные перекрытия для домов нового ЖК "Лапландия", даже не думал, что когда-то будет жить именно тут.

"У нас двое детей, поэтому хорошо, что будем жить теперь в собственной квартире. Семья узнала об этом и мы сразу обсудили, что сделаем в доме в первую очередь", – рассказывает Акимов. 

ЖК "Лапландия" называют одним из самых красивых жилых комплексов Барнаула. С этим согласен сварщик ГК "Союз" Иван Карпунькин, который работает в компании 10 лет. 

"Мы не ожидали такого подарка от компании к Новому году. Это действительно хорошая новость, возможно, лучшая за год", – говорит Карпунькин. 

В конце 2021 года "Союз" вручил квартиры трём работникам. В дальнейшем руководство планирует продолжить эту традицию, которая, по словам гендиректора компании Владимира Отмашкина, идёт корнями из советских времён.

"Скорее всего, количество таких квартир для сотрудников будет увеличено. Планируем благодарить сотрудников так каждый год. Вопрос дальнейшего укрепления коллектива, его формирования, привлечения в него ответственных людей – это важно для нас", – сказал Отмашкин. 

ЖК "Лапландия" – европейский жилой комплекс, спроектированный в финском стиле. Располагается в Барнауле на пересечении Павловского тракта и Солнечной Поляны. Всего в квартале предполагается строительство семи многоквартирных жилых домов. По соседству с кварталом планируется застройка нового жилого комплекса "Шотландия".

Управление Группы компаний "Союз":
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 112/27
Телефон: 8 (3852) 58-10-58
www.isk-soyuz.ruПроектные декларации на сайте наш.дом.рф
Официальный представитель застройщика
ООО "СЗ "Лапландия"
ИП Андреева Е.И.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +73852594466

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