Центробанк не собирается вводить новую отчетность для банков, которая позволит контролировать все операции физических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

По сообщению регулятора, меры будут направлены против нелегальных платежей бизнеса в адрес финансовых пирамид и нелегальных онлайн-казино. ЦБ планирует собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам (денежные переводы между физическими лицами) только при наличии риска их незаконного использования. При этом банк не будет тотально контролировать все операции, которые проводят жители России, а также субъекты малого бизнеса.

Как пояснила пресс-служба ЦБ, под "риском" подразумеваются переводы огромных сумм за несколько часов в адрес одних и тех же получателей. В этих случаях понятно, что это не рядовые расчёты граждан или малого бизнеса, а попытка провести нелегальную операцию.

"У отдельных кредитных организаций, в случае выявления рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности, могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям (при этом информация, идентифицирующая физических лиц, запрашиваться не будет)", — указали в ЦБ.

Напомним, что сегодня, 27 декабря, РБК распространил информацию, согласно которой ЦБ России собирается запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между гражданами страны. Более того, Банк России уже разослал кредитным организациям специальную форму отчётности обо всех p2p-транзакциях. Amic.ru объяснял, какая именно информация интересует ЦБ и к чему это может привести.