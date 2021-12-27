10-балльные пробки сковали Барнаул вечером 27 декабря

Огромные пробки образовались в Барнауле вечером 27 декабря на фоне снегопада. По данным сервиса "Яндекс.Карты", дорожная обстановка в краевой столице на момент публикации новости оценивается в 10 баллов из 10.

Заторы наблюдаются на всех основных магистралях города. Наиболее напряжённая обстановка на проспектах Строителей, Красноармейском, Ленина и Комсомольском, в переулке Ядринцева, а также на улицах Челюскинцев, Молодёжной, Партизанской и шоссе Ленточный бор.

Помимо этого, движение местами затруднено по Павловскому тракту и улицам Трактовая, Попова, Малахова, Власихинская, Балтийская и Георгиева.