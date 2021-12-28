Свет! Камера! Мотор! Художественный фильм "Домой" сняли в Алтайском крае

Съёмки короткометражного художественного фильма под названием "Домой" завершились в Алтайском крае. Картину создали при поддержке Молодёжного центра кинематографистов Алтая, сообщает пресс-служба Минкульта региона.

В центре сюжета – вечный конфликт "отцов и детей" на фоне зимних пейзажей Горного Алтая. Трёхдневные съёмки проходили в селе Ая и в окрестностях туристической зоны "Бирюзовая Катунь".

По словам режиссёра игровой драмы Дмитрия Шарабарина, для регионального короткого метра проект получился весьма масштабным: в картине задействовано 12 актёров и ретривер Пифагор, 14 человек съёмочной группы, а в массовой сцене снялись ученики Айской средней общеобразовательной школы.

Съёмки фильма "Домой" стали третьим этапом проекта "Свет! Камера! Мотор! Фабрика кинопрофессий для творческой молодёжи Алтая", который реализуется на средства Фонда президентских грантов при поддержке Министерства культуры Алтайского края.

Главные мужские роли исполнили известные актёры из Республики Алтай: заслуженный артист России, актёр, певец и композитор Ногон Шумаров и ведущий актёр республиканского театра драмы Аржан Товаров. Центральную женскую роль исполнила начинающая актриса Елена Брынцева. Для студентки Алтайского института культуры съёмки стали дебютом в игровом кино.

Оператором-постановщиком фильма "Домой" выступил Степан Демидов, а вторым режиссёром – продюсер МЦКА Василий Романов. Роль креативного продюсера на съёмочной площадке взял на себя Владимир Курилов, принимавший участие в создании сериалов "Пока цветёт папоротник" и "Беловодье. Тайна затерянной страны".

Драматическая история в жанре роуд-муви выйдет на экраны в 2022 году.