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Разрушитель лайфхаков, игра в кальмара и покупатели рыбов. Лучшие мемы 2021 года

, ИА "Амител"
Что делало нашу жизнь чуть веселее в этом непростом году

Мемы и шутки уже давно стали неотъемлемой частью интернет-жизни. Некоторые заходят в соцсети только ради них, чтобы отвлечься от суровых будней или скоротать время. Кто-то узнаёт о новостях, благодаря посвящённым им шуткам и смешным картинкам. Над чем же мы смеялись и что пересылали друг другу в этом году. 

– Вы продоёте рыбов?

– Нет, просто показываю.

– Красивое...

Больше всего мемов в этом году, наверное, посвящено котам. Первое место в них занимает трогательные покупатели "рыбов". В августе в Сети завирусилась картинка и пародии на неё, где восемь котов сидят возле уличного рынка с рыбой. На ней между животными и продавцом происходит придуманный диалог с намеренно исковерканными словами. 

Кот Бендер. Чёрно-белый толстый кот из Австралии покорил интернет своими требовательными "мяу". 

Кот Степан. Ещё один великолепный кот, но с Украины. В роликах, которые выкладывает его хозяйка в TikTok и Instagram, Степан сидит с печальным выражением мордочки рядом с каким-нибудь напитком. Недавно Степана отметила в своём Instagram Бритни Спирс. Слава обрушилась на котика с новой силой и вот он уже лицо Valentino (без шуток). 

Контейнеровоз Ever Given. Судно заблокировало Суэцкий канал весной этого года почти на неделю. А мемом стал маленький экскаватор, который пытался делать подкоп к большой махине. 

Разрушитель лайфхаков. Хаби Лейм был безработным эмигрантом в Италии, а сегодня он входит в топ самых популярных тиктокеров. Его постироничные ролики, развенчивающие абсурдные лайфхаки, стали интернет-мемом и принесли сенегальцу бешеную популярность. 

Расследование о предполагаемом "дворце Путина". Самое просматриваемое видео русскоязычного сегмента YouTube стал фильм-расследование об особняке под Геленджиком, которые якобы принадлежит президенту Владимиру Путину. Видеоролик набрал уже боле 120 млн просмотров. Масштабы представленного особняка и его помещения с грязью, аквадискотекой, кальянной, личным храмом и ледовой площадкой размером с пятиэтажный дом не оставили равнодушными пользователей соцсетей. 

Знакомьтесь, Шлёпа, большой русский кот. Украинскому каракалу посвящают разнообразные абсурдные, абстрактные мемы, но особую популярность он приобрёл в мае этого года. Пользователи начали присылать своим родителям фотографию Шлёпы и публиковали реакцию на него. 

 

Игра в кальмара. Корейский сериал "Игра в кальмара" стал самым просматриваемым сериалом в истории Netflix. Большая популярность не обходится без множества мемов. 

Весёлый и грустный Дин Норрис. Актёр из сериала "Во все тяжкие" радуется и грустит – но с внезапным поворотом.

Главное – семья. Доминик Торетто – герой "Форсажа" в исполнении Вина Дизеля. В фильме Доминик очень много говорит о важности семьи. Благодаря шуткам об этом узнали даже те, кто не смотрел "Форсаж".

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент +73852594466

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