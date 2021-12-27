Алтайский губернатор Виктор Томенко рассказал о задачах краевого ГУ МЧС на 2022 год

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Виктор Томенко 27 декабря провел заседание комиссии Алтайского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где были обозначены задачи краевого ГУ МЧС на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Перед началом мероприятия губернатор вместе с начальником ведомства Александром Макаровым возложили цветы к мемориальному камню в память о погибших при исполнении служебного долга спасателей и пожарных. Во время заседании участники также почтили минутой молчания погибшего в сентябре главу МЧС России Евгения Зиничева.

После обсуждения итогов деятельности спасательных формирований региона были обозначены задачи на предстоящий год. По словам Виктора Томенко, в 2022 году сотрудники спасательных формирований продолжат решать важные задачи, связанные с реализацией приоритетов социально-экономического развития и обеспечением национальной безопасности страны.

Так, в предстоящие праздничные дни спасатели будут работать в особом режиме. Также одной из наиболее актуальных задач остается контроль за выходом людей и техники на лед. Помимо этого, ведомство уже готовится к паводкоопасному и пожароопасному периодам следующего года.

Также глава региона призвал не забывать про борьбу со снегом и доложил о ходе отопительного сезона. По его словам, он проходит в штатном режиме.

"Отопительный сезон в целом проходит в штатном режиме, но некоторые точки на карте Алтайского края требуют нашего усиленного внимания, работы в режиме ручного управления с участием краевых властей, территориальных подразделений федеральных органов власти. Мы держим руку на пульсе, чтобы своевременно реагировать, поддерживать резервными запасами и поставками топлива, помогать с ремонтом и материально-техническими резервами", — отметил губернатор.

На мероприятии Виктор Томенко также вручил государственные и краевые награды сотрудникам подразделений МЧС.