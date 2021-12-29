Блистать в новогоднюю ночь и не только. Самый модный маникюр для встречи 2022 года

Есть такая примета: как встретишь год, так его и проживёшь. Значит, если дама в новогоднюю ночь будет самой прекрасной, то никто не сможет с ней соперничать все следующие 365 дней. Поэтому с величайшей тщательностью и готовится к празднику каждая женщина, доводя до совершенства свой образ – от волос до кончиков ногтей.

Кстати, о ногтях. В год Тигра их украшение особенно актуально, ведь это оружие полосатого хищника. А потому маникюр в новогоднюю ночь должен быть безупречен. Мастера ногтевой студии PUDRA рассказали amic.ru о модных трендах, которые позволят дамам блистать на празднике и после него.

Итак, в 2022 году будут популярны:

• animal принты и все рисунки, что связаны с тигром;

• золотая/серебряная поталь, а также все базы и топы, в состав которых входят кусочки потали. Она вошла в моду с осени 2021 года и не уйдёт из трендов ещё очень долго;

• френч – это несомненная классика, будет уместна всегда и везде, а также подойдёт под любой наряд;

• стразы – они позволяют блистать в новогоднюю ночь.