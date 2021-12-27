СК завел уголовное дело в отношении барнаульца, оскорбившего правоохранителей

Следователи завели уголовное дело в отношении 45-летнего барнаульца, подозреваемого в публичном оскорблении правоохранителей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

20 декабря мужчина вступил в конфликт с продавцом одного из супермаркетов города. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и доставили горожанина в отдел полиции для привлечения его к административной ответственности.

Однако уже в служебном автомобиле подозреваемый начал оскорблять правоохранителей и снимать все на камеру. Кроме того, после составления протокола злоумышленник начал ругать участкового и, вновь снимая происходящее, провоцировать его.

"Впоследствии злоумышленник выложил видеозаписи с оскорблением сотрудников правоохранительных органов на свою страницу в одной из популярных социальных сетей, подписав их нелицеприятными выражениями и унизительными комментариями", — рассказали в СК.

В квартире подозреваемого провели обыски, изъяли ноутбук, роутер и телефон. Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств для предъявления мужчине обвинения.