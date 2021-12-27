Матвиенко предложила оценивать мэров и губернаторов по стилю и вкусу

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила оценивать эффективность мэров и губернаторов по вкусу и стилю. Об этом чиновница заявила на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

По словам Матвиенко, при поездках в регионы она всегда уговаривает и убеждает градоначальников в том, что "должен быть свой стиль, что должен быть стилевой код города".

"Если это вывески — они должны быть одного цвета, уберите всю эту рекламу, всюду завешенную и так далее. Если бы я решала, то при оценке эффективности губернаторов и мэров ввела обязательную строчку — "вкус и стиль". Я понимаю, что это нереалистично, но я бы это сделала", — сказала она.

По ее мнению, если в городах будет комфортно, красиво и уютно, то жители будут меньше мусорить на улицах, будет больше местного патриотизма и участия людей. Она отметила, что мэрам нужно любить свой город, слушать горожан и не полагаться на свои вкусовые качества, а приглашать специалистов, которые разбираются в этой сфере.