Такой день. Условный срок для экс-главы Октябрьского района и очистка опасных лестниц

Суд признал экс-главу Октябрьского района и Лебяжинской сельской администрации Барнаула Андрея Овсянникова виновным в растрате и мошенничестве. Наказание также назначили и его пособнику.

Барнаульцы обратили внимание на лестницы в городе, многие из которых "построены не по ГОСТу". В качестве примера люди привели лестницу возле остановки трамваев "Аллея ветеранов", где нет поручней, а зимой её никто не чистит, из-за чего ступени превратились в снежную горку. Впрочем, коммунальщики быстро отреагировали на жалобы горожан и после публикаций информации в СМИ сразу же всё очистили.

Центральный районный суд Барнаула приговорил бывшую заведующую детсадом Happy Baby, в котором систематически истязали детей, к четырём годам условного заключения и четырём годам испытательного срока. Также она три года не сможет заниматься организационной и педагогической деятельностью в образовательных заведениях.

Виктор Томенко перед Новым годом поучаствовал в акции "Ёлка желаний". Губернатор встретился с 13-летней слабовидящей девочкой и исполнил её новогодние мечты.

В Бийске пешеход в последний момент ушёл от столкновения с пьяным водителем. Всё произошедшее попало на видео.

Суд отпустил из-под домашнего ареста Михаила Старцева, обвиняемого по делу о смертельной драке на Старом базаре. До приговора он пробудет на свободе.

Товарооборот продуктовых ярмарок в Барнауле за 2021 год составил 132,5 млн рублей. Больше всего горожане потратили денег на мясо и полуфабрикаты.