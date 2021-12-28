Сибирь и Дальний Восток рискуют остаться без новогодних подарков из-за застрявших на границе с Китаем фур. Китайский "коллапс" произошёл после того, как из-за распространения нового штамма коронавируса закрылись четыре пропускных пункта, все грузовики теперь направляются только в Суйфыньхэ (210 км от Владивостока, в простонародье "Сунька", – прим. ИА "Амител").

Как рассказал источник газеты "Известия" в одной из компаний грузоперевозчика, через этот пункт пропуска может в сутки пройти две машины, при этом в первую очередь отдаётся предпочтение фурам с фруктами, остальные неделями ждут очереди.

По мнению собеседника газеты, большая часть товара не попадёт в Россию к Новому году.

Китайская сторона отмечает, что остальные пункты пропуска откроются только к 20 января. Представители Федеральной таможенной службы (ФТС) разводят руками и предупреждают, что с января 2022 года ситуация ухудшится, из-за того что КНР поменяет и усложнит правила пересечения границ.

Ранее сообщалось, что к Новому году цены на продукты в Алтайском крае выросли в разы. По словам председателя Алтайского союза предпринимателей Юрия Фрица, это вызвано столкновением нескольких региональных, всероссийских и мировых трендов и прекращением регулирования цен на государственном уровне.