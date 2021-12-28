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В Барнауле продают недостроенный комплекс отдыха на берегу Оби

, ИА "Амител"
Объект должны были ввести в эксплуатацию ещё в 2018 году, но до сих пор он стоит без дела
Фото: Avito

Фото: Avito

В Барнауле по адресу Дамба берега Оби, 55, продаётся недострой площадью 2,2 тысячи кв. м. Объект за 115,2 млн рублей выставили для продажи на "Авито".

По информации "Алтапресса", это здание должно было стать частью отеля "Heliopark-Барнаул". Первые гости должны были заехать сюда в 2018 году, но он так и не открылся. Отмечается, что дорога от города к недостроенному отелю пока не проведена.

Здание подходит для создания ночного клуба, отеля или офиса крупной компании. На территории участка есть выгребная яма, противопожарные ёмкости, водозабор с двумя скважинами и другие объекты.

Ранее сообщалось, что незавершённое офисное здание с подземной парковкой, которое более 20 лет "мозолило" глаза барнаульцам на пр. Ленина, 122б, продали на торгах.

Двадцатилетний "офисник"-долгострой на пр. Ленина продали на торгах

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

28.12.2021 10:27
- гость -

А оно законно построено, здание-то это?...

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