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"Просто машинально". Какие показания дал Старцев в суде о драке на Старом базаре

, ИА "Амител"
По словам обвиняемого в убийстве Павла Рохлова, в день трагедии он не пил, а его компании пришлось защищаться
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

27 декабря в суде допросили обвиняемого по делу о драке на Старом базаре Михаила Старцева. Как заявляет мужчина, у него не было умысла причинять погибшему от удара какой-либо вред, а действовал он, скорее, машинально. После допроса суд изменил бывшему спортсмену меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Как рассказал Старцев, накануне происшествия он и его знакомая Лилия Ворогушина были в гостях у подруги и вместе они решили поехать на Старый базар. При этом факт употребления алкоголя в тот день он полностью опровергает, сообщает "Толк".

"В такси мы вели себя нормально. Таксист, выступая здесь с показаниями, утверждает, что я якобы рассказывал, что боксёр и выламывал перегородку в машине, а Ворогушина вытаскивала ноги в окно. Это ложь. Всё обвинение построено на лжи", – заявил Старцев.

По его словам, после выхода из такси компания почти сразу повстречала Дмитрия Лопатина, который начал им угрожать и оскорблять.

"Он сходил за палкой, стал ею размахивать перед нами. Мы пошли на него с целью отобрать оружие. Первой Лопатин ударил Лютову. После удара я повернулся в её сторону, и в это время Лопатин ударил меня несколько раз в область головы и лица. После этого я подставил руку, и мне прилетело ещё и по руке. От удара по лицу у меня оказался сломан нос, в деле есть соответствующее медицинское заключение", – заявил обвиняемый, добавив, что после этого у него "ноги ватные стали" и он был не в состоянии на кого-либо нападать.

После Старцеву удалось приблизиться к Лопатину и обезвредить его. Внезапно к нему подошёл Рохлов, который с силой скинул его с мужчины. Лопатин же встал, обошёл спортсмена и стал угрожать якобы имеющимся у него травматическим пистолетом. Тем временем к драке присоединилась и Светлана Рохлова, которая напала на Ворогушину.

"Когда Лютова пришла на помощь Ворогушиной, Рохлова взяла её за руки и свалила на асфальт. В это время к ним подошёл один из свидетелей, Кузнецов, и начал насмехаться и оскорблять. Он приподнял Рохлову, а та стала махать ногами в сторону Лютовой. Ворогушина пнула Кузнецова по руке – Светлану она даже не задела. И в этот момент Рохлов наносит кулаком Лилии удар", – рассказал Михаил.

О смертельном ударе, который привёл к гибели 40-летнего Павла Рохлова, Старцев говорит, что он "не успел даже ни о чём подумать".

"Просто мгновенно машинально наношу удар. У меня не было умысла причинить вред. У меня не было цели вообще никакой", – заявил он.

После падения мужчины на асфальт возникла пауза. После шока Рохлова, как заявляет Старцев, стала ему угрожать расправой от лица неких криминальных авторитетов. Спортсмен отметил, что женщина была в состоянии опьянения и компания решила отойти в сторону, чтобы не нагнетать ситуацию.

"Мы с полицейскими стояли у здания Старого базара, когда Светлана Рохлова села за руль своего BMW и стала пытаться всех давить. Мы взбежали на лестницу, её вытащили, затем мы спустились, и меня увезли в отдел", – сказал Старцев.

Напомним, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля 2020 года. 40-летний Павел Рохлов пытался разнять участников вспыхнувшего конфликта и скончался от удара по голове. Обвиняемым по делу проходит 38-летний Михаил Старцев. Старцев своей вины не признал. Его адвокаты говорят, что действия мужчины были продиктованы необходимостью самообороны. 

1 сентября на суде доктор медицинских наук Сергей Парилов заявил, что удар экс-боксёра Михаила Старцева не был летальным для погибшего Павла Рохлова. В заключении барнаульских коллег судмедэксперт обратил внимание на признаки нетравматического кровоизлияния из патологически изменённых сосудов головного мозга, которые выявили гистологи. По мнению эксперта, это связано с травмой, которую погибший получил не ранее чем за 10-12 часов до смерти. 

Парилов отметил, что Рохлов был в "хорошем подпитии" на протяжении последних 10 часов, а потому мог активно действовать и принимать участие в драке. Супруга погибшего, Светлана, обвинила эксперта во лжи, заявив, что муж в это время был за рулём, а водить пьяным он не мог. Также Светлана подала к Старцеву гражданский иск более чем на 41 млн рублей.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

Комментарии

28.12.2021 10:05
- гость -

"Просто мгновенно машинально наношу удар. У меня не было умысла причинить вред. У меня не было цели вообще никакой", — заявил он.

Просто убил человека. Всё остальное отмазка.

28.12.2021 10:06
- гость -

Какая там была самооборона в момент нанесения смертельного удара?

28.12.2021 10:23
- гость -

Судя по описанию Старцев хороший парень, трезвый, оказался окружен неадекватами, пьяными и врунами, вооруженными палками и травматами

28.12.2021 10:25
- гость -

"А этот нет, зашел в круг дзюдоистов и начал всем в глаза смотреть и говорит: «Я сильный, а вы – слабые дзюдоисты». Рафик говорит, он сам очки снял, по полу ударил и ногой начал свои очки топтать. Потом вытащил скрипку, начал разбивать об дверь подъезда, говоря: «Смотрите, какой я сильный скрипач». Дзюдоисты–тяжеловесы говорят: «Брат, мы не хотим с тобой драться». «Нет, посмотрите, какой я сильный». Как Кинг Конг бил себя в грудь, ребра все себе сломал. Даже после этого он не успокоился. Рафик друзьям говорит: «Давайте домой зайдем, он шизофреник». А скрипач говорит: «Нет, подождите». Локтем себе ударил в солнечное сплетение – внутреннее кровоизлияние. И еще говорит: «Вы – дзюдоисты, и я вам покажу прием». После чего взял себя за затылок и в окно первого этажа выкинул. Типа, смотрите, какой я прием знаю. Рафик с друзьями быстро прибежали в милицию, говорят: «Там человек сознание потерял, сумасшедший». Вот так это было по рассказам Рафика".

28.12.2021 10:31
- гость -

Старцев хороший парень, трезвый, оказался окружен неадекватами, пьяными и врунами

Вот только неадекваты, вруны, пьяные и прочие "плохие парни" никого не убили, а ваш трезвый и хороший убил.

28.12.2021 10:36
- гость -

28.12.2021 10:23
- гость -
Судя по описанию Старцев хороший парень, трезвый, оказался окружен неадекватами, пьяными и врунами, вооруженными палками и травматами

Верно! Наконец-то благодаря его показаниям выяснилось как всё было на самом деле. Вот же люди какие гадкие - наговаривают, насмехаются, оскорбляют. А ему бы орден дать - жизнь даме спас

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