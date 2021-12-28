27 декабря в суде допросили обвиняемого по делу о драке на Старом базаре Михаила Старцева. Как заявляет мужчина, у него не было умысла причинять погибшему от удара какой-либо вред, а действовал он, скорее, машинально. После допроса суд изменил бывшему спортсмену меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Как рассказал Старцев, накануне происшествия он и его знакомая Лилия Ворогушина были в гостях у подруги и вместе они решили поехать на Старый базар. При этом факт употребления алкоголя в тот день он полностью опровергает, сообщает "Толк".

"В такси мы вели себя нормально. Таксист, выступая здесь с показаниями, утверждает, что я якобы рассказывал, что боксёр и выламывал перегородку в машине, а Ворогушина вытаскивала ноги в окно. Это ложь. Всё обвинение построено на лжи", – заявил Старцев.

По его словам, после выхода из такси компания почти сразу повстречала Дмитрия Лопатина, который начал им угрожать и оскорблять.

"Он сходил за палкой, стал ею размахивать перед нами. Мы пошли на него с целью отобрать оружие. Первой Лопатин ударил Лютову. После удара я повернулся в её сторону, и в это время Лопатин ударил меня несколько раз в область головы и лица. После этого я подставил руку, и мне прилетело ещё и по руке. От удара по лицу у меня оказался сломан нос, в деле есть соответствующее медицинское заключение", – заявил обвиняемый, добавив, что после этого у него "ноги ватные стали" и он был не в состоянии на кого-либо нападать.

После Старцеву удалось приблизиться к Лопатину и обезвредить его. Внезапно к нему подошёл Рохлов, который с силой скинул его с мужчины. Лопатин же встал, обошёл спортсмена и стал угрожать якобы имеющимся у него травматическим пистолетом. Тем временем к драке присоединилась и Светлана Рохлова, которая напала на Ворогушину.

"Когда Лютова пришла на помощь Ворогушиной, Рохлова взяла её за руки и свалила на асфальт. В это время к ним подошёл один из свидетелей, Кузнецов, и начал насмехаться и оскорблять. Он приподнял Рохлову, а та стала махать ногами в сторону Лютовой. Ворогушина пнула Кузнецова по руке – Светлану она даже не задела. И в этот момент Рохлов наносит кулаком Лилии удар", – рассказал Михаил.

О смертельном ударе, который привёл к гибели 40-летнего Павла Рохлова, Старцев говорит, что он "не успел даже ни о чём подумать".

"Просто мгновенно машинально наношу удар. У меня не было умысла причинить вред. У меня не было цели вообще никакой", – заявил он.

После падения мужчины на асфальт возникла пауза. После шока Рохлова, как заявляет Старцев, стала ему угрожать расправой от лица неких криминальных авторитетов. Спортсмен отметил, что женщина была в состоянии опьянения и компания решила отойти в сторону, чтобы не нагнетать ситуацию.

"Мы с полицейскими стояли у здания Старого базара, когда Светлана Рохлова села за руль своего BMW и стала пытаться всех давить. Мы взбежали на лестницу, её вытащили, затем мы спустились, и меня увезли в отдел", – сказал Старцев.

Напомним, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля 2020 года. 40-летний Павел Рохлов пытался разнять участников вспыхнувшего конфликта и скончался от удара по голове. Обвиняемым по делу проходит 38-летний Михаил Старцев. Старцев своей вины не признал. Его адвокаты говорят, что действия мужчины были продиктованы необходимостью самообороны.

1 сентября на суде доктор медицинских наук Сергей Парилов заявил, что удар экс-боксёра Михаила Старцева не был летальным для погибшего Павла Рохлова. В заключении барнаульских коллег судмедэксперт обратил внимание на признаки нетравматического кровоизлияния из патологически изменённых сосудов головного мозга, которые выявили гистологи. По мнению эксперта, это связано с травмой, которую погибший получил не ранее чем за 10-12 часов до смерти.

Парилов отметил, что Рохлов был в "хорошем подпитии" на протяжении последних 10 часов, а потому мог активно действовать и принимать участие в драке. Супруга погибшего, Светлана, обвинила эксперта во лжи, заявив, что муж в это время был за рулём, а водить пьяным он не мог. Также Светлана подала к Старцеву гражданский иск более чем на 41 млн рублей.