Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил добавить к обычному отпуску 15 дней так называемых праздничных выходных.

При этом Жириновский считает, что лучше всего предоставить гражданам право выбора: взять 15 дополнительных выходных в те дни, когда им наиболее удобно или необходимо.

"Новогодние каникулы – это самый экстремальный период, когда возрастает смертность населения, поскольку десять дней новогоднего "локдауна" провоцируют людей на пьянство и бытовые преступления", – пояснил политик в интервью РИА Новости.

Лидер ЛДПР уверен, что новогодние каникулы – это большая утрата для экономики страны, поскольку все большие предприятия закрыты.

Ранее Жириновский призвал "шарахнуть" бомбами по Украине и странам Запада в новогоднюю ночь.