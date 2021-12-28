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Жириновский предложил добавить россиянам 15 дней отпуска вместо новогодних выходных

, ИА "Амител"
Лидер ЛДПР считает уместным изменить систему праздничных дней
Фото: Instagram

Фото: Instagram

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил добавить к обычному отпуску 15 дней так называемых праздничных выходных.

При этом Жириновский считает, что лучше всего предоставить гражданам право выбора: взять 15 дополнительных выходных в те дни, когда им наиболее удобно или необходимо.

"Новогодние каникулы – это самый экстремальный период, когда возрастает смертность населения, поскольку десять дней новогоднего "локдауна" провоцируют людей на пьянство и бытовые преступления", – пояснил политик в интервью РИА Новости.

Лидер ЛДПР уверен, что новогодние каникулы – это большая утрата для экономики страны, поскольку все большие предприятия закрыты.

Ранее Жириновский призвал "шарахнуть" бомбами по Украине и странам Запада в новогоднюю ночь. 

Жириновский призвал "шарахнуть" бомбами по Украине и странам Запада в новогоднюю ночь

 

Автор:
Евгения Патановская Редактор службы новостей

Комментарии

28.12.2021 11:12
Юрий

Жириновский пошёл на попятную .Новогодние каникулы то он же и предлагал больше всех, в своё время .Бил себя в грудь , что эти каникулы повысят рождаемость .Рождаемость не повысилась , а смертность возросла .Теперь самому стало страшно от своих предложений .

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