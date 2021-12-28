Арбитражный суд Алтайского края признал банкротом экс-директора компании "Барнаулкапстрой" Александра Канакова. Согласно картотеке дел, процедура реструктуризации уже началась и продлится до апреля 2022 года.

В октябре текущего года на банкротство индивидуального предпринимателя Канакова подал местный бизнесмен Евгений Корнеев, который занимается оптовой торговлей в сфере сельского хозяйства. По словам истца, экс-директор "Барнаулкапстроя" задолжал ему 8,8 млн рублей по договору о поставке товаров.

Размер требований суд подтвердил ещё в конце 2020 года, однако взыскать с него средства Корнеев не смог, а потому подал на банкротство. Сейчас Канаков уже отбывает своё наказание в колонии. В начале 2021 года бизнесмена приговорили к четырём годам лишения свободы и штрафу размером 15 млн рублей. Также у него конфисковали 3,6 млн руб.

Напомним, в 2018 году "Барнаулкапстрой" и строительная компания "Стройпанорама" (в лице Олега Зенова) заключили договор на возведение дома по адресу ул. Парковая, 71. Экс-директор "Барнаулкапстроя" Александр Канаков и бывший замглавы барнаульской администрации Сергей Дёмин не позднее 1 июля 2019 года вступили в преступный сговор с целью потребовать с Зенова 15 млн рублей.

За эти деньги Канаков должен был дать подчинённым указания о беспрепятственной приёмке выполненных работ на ул. Парковой, 71, а также не расторгать в одностороннем порядке договор подряда. Дёмин должен был дать указания председателю городского комитета по земельным ресурсам не обжаловать решения суда об удовлетворении заявлений Зенова, а также осуществлять "общее покровительство".

Согласно договорённости, сведения о взятке до Зенова должен был донести Канаков. Они договорились о том, что платежи будут поступать частями. Директор БКС также использовал неосведомлённых о взятке партнёров: Андрея Саенко ("Розница-2") и Евгения Мурашова ("Мевил").

Зенов под видом фиктивного договора между своей компанией и фирмой "Мевил" перечислил частями 3,6 млн рублей, а со счёта "Мевила" эти деньги ушли на счета, подконтрольные Дёмину.