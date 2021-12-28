Лучше и даже намного. Чем новые Redmi Watch 2 Lite отличаются от других часов Xiaomi

Новинка Xiaomi Redmi Watch 2 Lite уже в продаже в сети официальных магазинов Mi Stores. Новые часы Redmi выглядят так же, как и модель Xiaomi Watch Lite, но есть различия – о них и поговорим.

Начнём с самого главного – дисплея. По сравнению с Mi Watch Lite, Redmi Watch 2 Lite имеет гораздо больший и яркий дисплей. Здесь мы имеем дело с 1,55-дюймовым ЖК-дисплеем по сравнению с 1,4-дюймовым в Mi Watch Lite.

Ключевым элементом часов также является их процессор. В новых часах его улучшили, и это ощущается при использовании устройства: они стали заметно быстрее. Кроме того, они стали более автономными и теперь могут работать непрерывно в течение 10 дней. А новое зарядное устройство намного меньше по размеру и напоминает Mi Band 6.

В новых часах Redmi Watch появилось несколько новых функций. В него входит функция измерения сатурации крови, которая во время коронавируса стала чрезвычайно важной. Кроме того, есть поддержка GPS в четырёх различных технологиях (GPS / ГЛОНАСС / BDS и Galileo).

Одним из основных недостатков часов Xiaomi Watch Lite были спортивные режимы, а точнее их отсутствие. В Redmi Watch 2 Lite эту ошибку устранили. В часах есть около 100 режимов: в них можно бегать трусцой, кататься на велосипеде или на скейтборде и даже плавать: устройство сделали водонепроницаемым.

В приложении вы можете настроить все основные функции, такие как уведомления и будильники. Так же вы всегда можете узнать, сколько калорий сожгли, сколько шагов сделали и какие тренировки провели за последнее время.

Несмотря на то, что в новинке отсутствуют некоторые популярные функции, такие как возможность оплаты или микрофон, Redmi Watch 2 Lite всё же на несколько ступеней выше, чем Mi Watch Lite. Поэтому, пока они в наличии, не тяните – приходите в фирменные магазины Xiaomi или заказывайте гаджет на сайте сети магазинов.