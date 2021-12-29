Особое, алтайское. В Барнауле открыли новый минимаркет фермерских продуктов

Группа компаний "Союз" открыла в Барнауле фирменный минимаркет фермерских продуктов "Алтайское особое". Здесь представлены свежие и натуральные товары алтайских (и не только) производителей: домашняя птица и мясо агропромышленного комплекса "Союз", более 50 видов сыра, телятина, рыба с Дальнего Востока, колбасы и деликатесы из натурального мяса, а также молоко, масло и свежая выпечка.

Создатели магазина позаботились не только об ассортименте продуктов, но и об уюте и комфорте посетителей. В интерьере нового магазина много дерева и зелени, а товары разложены на чистых просторных витринах.

Минимаркет открыт ежедневно с 09:00 до 21:00 по адресу: ул. 280-летия Барнаула, 21. Следите за новостями магазина в Инстаграме. Там же публикуют полезные рецепты и интересные факты о продуктах магазина.

Минимаркет фермерских продуктов "Алтайское особое"

Адрес: ул. 280-летия Барнаула, 21

Режим работы: с 09:00 до 21:00

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