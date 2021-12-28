Министерство труда РФ подготовило новый проект, согласно которому будет введён новый порядок выявления нуждающихся в социальной защите граждан и выплата им пособий.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, проект постановления уже передали на утверждение правительству, пишет газета "Известия".

В документе проекта говорится о новом порядке межведомственного электронного взаимодействия федеральной налоговой службы (ФНС) с Пенсионным фондом (ПФР). В частности, будут переданы данные о малоимущих россиянах и их родственниках.

Фонд проведёт оценку положения людей в трудной ситуации с учётом доходов и имущества членов семьи. Прошедших по всем параметрам граждан ПФР проинформирует о праве на получение пособий. По мнению экспертов, подобные изменения позволят увеличить охват получателей соцподдержки, сократить время на оценку нуждаемости и оперативно учитывать изменения материального положения семьи.

"После того как ПФР получит все необходимые данные, будет составлен портрет семьи с полной информацией о совокупных доходах и принято решение о предоставлении материальной помощи", – говорится в документе проекта.

Пока граждане сами оценивают своё соответствие критериям, позволяющим получать помощь. После того как человек обратился за материальной поддержкой, может уйти от 10 до 35 дней.

Ранее Росстат подсчитал бедных в России. По данным статистического ведомства, число россиян с доходами ниже границы бедности снизилось с 18,8 млн до 16,0 млн человек.