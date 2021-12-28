Алтайский край оказался в середине списка инвестиционной привлекательности

Агентство RAEX опубликовало рэнкинг российских регионов, отражающий привлекательность субъектов РФ для инвестиций. Как следует из таблицы на сайте агентства, по итогам 2021 года Алтайский край в целом оказался в середине списка – 53-е место.

ESG-рэнкинг, который составили аналитики, оценивает три основных составляющих: экологию, социальную сферу и качество государственного управления. Всё это является индикатором привлекательности для инвестиций.

По экологии Алтайский край получил 23-е место. С качеством госуправления в регионе не так хорошо – 53-я строчка. По социальной сфере регион оказался числе худших субъектов РФ – 79-е место из 85 возможных. В 2020 году позиции Алтайского края были лучше – 39-е место, в 2019-м – 46-е, в 2018-м – 52-е.