Как украсить ёлку на Новый, 2022 год: советы дизайнера

Совсем немного времени осталось до встречи самого долгожданного, уютного и семейного праздника – Нового года, который невозможно представить без украшенной ёлки. Современные варианты оформления позволяют сделать главный атрибут праздника уникальным. Amic.ru поговорил с дизайнером "Леруа-Мерлен" в Барнауле Мариной Шмидт и выяснил, какие подходы к украшению сегодня в тренде.

Нестареющая классика

Самое главное – это осмысленный подход, говорит дизайнер. Перед тем как идти в магазин за ёлочными игрушками, нужно придумать определённый образ ёлки и проработать идею. Сейчас ценятся натуральность, уют, ностальгия, индивидуальность и нестандартный подход к оформлению. Раскрыть вашу задумку можно с помощью определённой цветовой гаммы и тематических украшений, отмечает эксперт.





"Красные игрушки на зелёном фоне ёлки – беспроигрышный вариант, это классика, которая никогда не выйдет из моды. Также шикарно смотрятся на зелёной ёлке ягодные и виноградные тона. А акценты помогут расставить металлизированные детали – игрушки в золотых, серебряных и медных цветах. Обращайте внимание на формы. В тренде сейчас пространственные сквозные игрушки. Также для декора можно использовать искусственные веточки с ягодами, ими же можно украсить и новогодний стол", – советует дизайнер.

Не теряют актуальности и классические стеклянные шары, а также прозрачные игрушки с наполнением. А вот мишура, дождик и звёзды, которыми украшают макушки деревьев, уже вышли из моды, отмечает эксперт. Лучше оставить верх дерева незавершённым или оформить наконечником в форме кристалла или в виде символа наступающего года – Тигра.

Важно не перегружать дерево и распределять игрушки равномерно со всех сторон. Они должны лишь подчёркивать красоту ёлочки, а не оттягивать на себя всё внимание. Никакого буйства красок, блёсток и огней – если и использовать гирлянду, то спокойную, однотонную.

Нестандартные решения

Хотите чего-то необычного, можно декорировать имбирными пряниками, печеньем или маленькими деревянными игрушками. Обилие необработанного текстиля, потёртого металла, пряжи, войлока, дерева и натурального камня придадут празднику особую атмосферу единения с природой, отмечает Марина.

"Говорят, что на Новый год нужно загадывать желания. Подумайте, о чём вы мечтаете. Если хотите побывать в путешествии, украсьте ёлочку фигурками в виде чемоданов, рюкзаков, с изображением экзотических животных, иностранными монетками. А если хотите поностальгировать, новогоднее дерево можно нарядить фотографиями или открытками", – предлагает варианты нестандартных решений дизайнер.

Хотите сделать Новый год незабываемым для ваших детей, украсьте ёлку их любимыми игрушками – мягкими медведями, трансформерами, куклами, фигурками аниме, машинками. Главное, соблюдать общую идею, тенденцию в цвете и размер фигурок. Лёгкие игрушки можно подвесить, более тяжелые украшения прикрепить на ветки можно с помощью проволоки.

"Подставку-крестовину принято закрывать. Это можно сделать с помощью пледа в тон игрушек или из мешковины, подарков или поставить ёлку в плетёную корзину", – делится секретами Марина.

Модные ёлки

Несомненный тренд этого года – белая ёлка, отмечает дизайнер. Такой фон сочетается с любым цветом игрушек. Но при этом важно помнить об окружающем интерьере, чтобы "не потерять" дерево на фоне стен. На такой ёлке будут выигрышно смотреться полосатые игрушки, олицетворяющие символ 2022 года.

На пике популярности сейчас ёлки в цветах 2022 года – синие и фиолетовые. Такие деревья не нуждаются в особом оформлении. Индивидуальность можно подчеркнуть гирляндой тёплого или холодного оттенка, рассказывает Марина.

"Не бойтесь экспериментировать. Хотите удивить гостей, создайте в вашем интерьере экоёлку. Декор в этом случае нужно подбирать из натуральных материалов: из дерева, картона, бумаги, тканей. Можно использовать шишки, сухоцветы, веточки деревьев, фрукты. Сама ёлка тоже может быть выполнена из деревянных брусков", – предлагает варианты дизайнер.