"Омикрон"-штамм в Россию может прийти уже в середине января, тогда в стране начнётся рост заболеваемости. Такой прогноз сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

Как написал он в своём Telegram-канале, волны заболеваемости коронавирусом в России и Европе "движутся в противофазе", поэтому "омикрон" придёт в РФ после того, как волна штамма пойдёт на спад в европейских странах.

Специалист напомнил о необходимости вакцинации и ревакцинации.

С Мясниковым согласен министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что "омикрон"-штамм имеет свойство распространяться гораздо быстрее, чем предыдущие варианты COVID-19.

Ранее глава медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райан Роуч назвал самый ранний симптом "омикрон"-штамма. По его словам – это появление хрипоты в голосе.