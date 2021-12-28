"Омикрон"-штамм в Россию может прийти уже в середине января, тогда в стране начнётся рост заболеваемости. Такой прогноз сделал врач и телеведущий Александр Мясников.
Как написал он в своём Telegram-канале, волны заболеваемости коронавирусом в России и Европе "движутся в противофазе", поэтому "омикрон" придёт в РФ после того, как волна штамма пойдёт на спад в европейских странах.
Специалист напомнил о необходимости вакцинации и ревакцинации.
С Мясниковым согласен министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что "омикрон"-штамм имеет свойство распространяться гораздо быстрее, чем предыдущие варианты COVID-19.
Ранее глава медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райан Роуч назвал самый ранний симптом "омикрон"-штамма. По его словам – это появление хрипоты в голосе.
Комментарии
Очнитесь.
Уже накрыла.
Огромное количество людей с признаками ОРЗ/ОРВИ и с положительными тестами на ковид.
Першение в горле, небольшой кашель, сопли, чихание, у некоторых небольшая температура (редко выше чем 38) - и при этом ковид-позитивные.
Либо это омикрон, либо ОРЗ вызванное другими коронавирусами, на которые тест ПЦР дает ложно-положительный ответ.
Говорят смерность от омикрона не выше чем от гриппа. Так что необходимость вакцинации и ревакцинации на мой взляд уже сомнительна.
Англию накрыло за 3 недели, омикрон там уже давно стал доминирующим.
А у нас только планируется? Ну-ну