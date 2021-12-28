Барнаульцы пожаловались на отсутствие освещения улицы при установленных фонарях

В мэрии Барнаула ответили на жалобы горожан об отсутствующем освещении. В сообществе Barnaul22 жители посёлка Пригородного рассказали, что в этом году на улице Новосибирской поставили столбы и повесили лампы, однако они до сих пор не загорелись.

Как пояснили в мэрии, в настоящее время осуществляется процедура оформления технологического присоединения линии наружного освещения к сетям электроснабжения. До конца января планируется завершить данные процедуры.

Напомним, ранее жители барнаульского посёлка Центрального пожаловались на отсутствие освещения на улицах. Согласно их словам, детям по утрам приходится идти в школу в полной темноте.