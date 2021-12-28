Блогер Катя Конасова, которая объявила войну "инфоцыганам", раскрыла содержание марафона от известного продюсера Яны Рудковской. Стоимость участия в нём варьировалась от 500 до 5000 рублей, пишет "КП".

Конасова купила курс и решила рассказать, чему её научили. Для начала, по её словам, Рудковская советует поставить цель, конкретизировать сроки и поверить в себя.

Ещё один важный, по мнению Рудковской, аспект – правильный завтрак, который стоит подавать в тарелках известного бренда, стоимость которых составляет около 14 тысяч рублей.

Рудковская заявила, что иметь такую тарелку дома может каждый, а подобный предмет в интерьере может украсить приём пищи.

Ранее телеведущая Алёна Водонаева обратилась к женщинам и призвала их не тратить время на мужчин, которые не обладают собственным жильём.