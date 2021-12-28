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Заряд на успех: Рудковская посоветовала бедным россиянам есть из тарелок за 14 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Продюсер предлагала за деньги участвовать в марафоне, где она давала советы для успешной жизни
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Блогер Катя Конасова, которая объявила войну "инфоцыганам", раскрыла содержание марафона от известного продюсера Яны Рудковской. Стоимость участия в нём варьировалась от 500 до 5000 рублей, пишет "КП".

Конасова купила курс и решила рассказать, чему её научили. Для начала, по её словам, Рудковская советует поставить цель, конкретизировать сроки и поверить в себя.

Ещё один важный, по мнению Рудковской, аспект – правильный завтрак, который стоит подавать в тарелках известного бренда, стоимость которых составляет около 14 тысяч рублей. 

Рудковская заявила, что иметь такую тарелку дома может каждый, а подобный предмет в интерьере может украсить приём пищи.

Ранее телеведущая Алёна Водонаева обратилась к женщинам и призвала их не тратить время на мужчин, которые не обладают собственным жильём. 

Алена Водонаева призвала женщин не тратить время на мужчин без собственного жилья

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

28.12.2021 14:00
- гость -

у янки голова многочленами забита...

28.12.2021 14:01
Гость

Какие-то новости даже не с Луны, а с Венеры.

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