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Эксперт рассказал, как пить чай, чтобы не удвоить риск заболевания раком

, ИА "Амител"
Как заявил доктор медицинских наук Фархад Ислами, неправильное употребление напитка способно нести серьёзные риски для здоровья
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, один из ведущих исследователей Американского онкологического общества Фархад Ислами заявил, что, несмотря на то, что чай считается одним из  полезных напитков, неправильное его употребление способно нести серьёзные риски для здоровья. Об этом сообщает "Медик Форум".

Специалист рассказал, что если пить чай, температура которого превышает 60 градусов, это может привести к удвоению риска заболевания определёнными видами рака. Было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что употребление чая в количестве менее 700 мл и температурой более 60 градусов каждый день приводит к увеличению риска заболеть плоскоклеточным раком пищевода примерно на 90%.

По словам врача, можно сделать вывод, что к таким последствиям может привести употребление любых горячих напитков, а не только чая. Он призвал любителей пить горячее научиться ждать, пока то, что они собираются употребить, остынет и станет тёплым.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

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