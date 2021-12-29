Дома, как в офисе: как организовать рабочее место и повысить продуктивность

Далеко не все работают в офисе, и те, кому пришлось временно или постоянно перейти на удалёнку, часто жалуются на снижение эффективности труда. Психологи уверены, что продуктивность зависит от организации рабочего пространства. Рассказываем, как организовать рабочее пространство дома с помощью полезных вещей и гаджетов из магазина AVplaza.RU.

Подставка для iMac и Apple Display

Она позволяет выбрать оптимальное положение моноблока или дополнительного монитора от Apple. При этом Twelve South HiRise Pro гармонично сочетается с дизайном электронных девайсов благодаря применению качественных материалов и тщательно проработанной компоновке.

Пользователь может изменять высоту экрана с помощью переставляемой внутренней полочки. Её второе положение снизу позволяет установить монитор на таком же уровне, как дисплей iMac, получив неразрывное изображение.

Беспроводное зарядное устройство

Зарядит гаджеты и украсит интерьер устройство Twelve South PowerPic. Это беспроводная "зарядка" в форме фоторамки, которая запрограммирована обнаруживать гаджеты с поддержкой QI и мгновенно приступать к зарядке. Неброский и стильный дизайн впишется в любой интерьер.

Twelve South PowerPic обеспечивает до 10 Ватт быстрой беспроводной зарядки. Это зарядное устройство выгодно отличается от многих других тем, что позволяет заряжать гаджеты, не снимая с них чехлы (толщиной до 3 мм). Оно также обладает встроенной защитой от перенапряжения, короткого замыкания и перегрева.

Подставка для ноутбуков

Satechi Aluminum Portable – это аксессуар для вашего ноутбука или планшета. Алюминиевая подставка для ноутбука упрощает и организует ваш стол, сохраняя при этом чистый, функциональный стиль. Подставка поставляется в серебристом, золотом, "розовом золоте", космическом сером и матовом чёрном цвете: выберите ту, которая идеально дополняет ваш девайс.

Подставка для Apple Watch

Подставка Twelve South Forte представляет собой док-станцию, с помощью которой вы сможете надёжно зафиксировать Apple Watch для зарядки. Угол наклона подставки обеспечивает оптимальное положение часов для работы с сенсорным экраном, пока они заряжаются. Устройство отличается не только надёжностью, но и элегантным внешним видом, благодаря чему станет стильным аксессуаром на вашем столе.

Подставка для наушников

Элегантная и удобная подставка для наушников Satechi Aluminimum сделана полностью из высокопрочного облегчённого алюминия и обеспечивает комфортное размещение наушников. Небольшое круглое основание не занимает много пространства на рабочем месте, однако при этом гарантирует надёжное удержание аксессуара. Модель выкрашена в цвета, используемые в оборудовании Apple, и будет гармонично сочетаться с техникой производителя.

Купить эти и другие гаджеты для вашего домашнего офиса можно в магазине AVplaza в ТРЦ Galaxy. Постоянные акции на множество товаров порадуют вас, а широкий ассортимент последних новинок техники Apple, а также квадрокоптеров, электросамокатов, планшетов, ноутбуков и многого другого по приятной цене удивят даже самого требовательного покупателя. С полным ассортиментом товаров можно ознакомиться на сайте.

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