20-летнюю жительницу Барнаула оштрафовали за передачу паспорта для создания компании

В Барнауле оштрафовал 20-летнюю местную жительницу за то, что она предоставила паспорт для незаконного образования юрлица. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в марте 2020 года к горожанке обратился незнакомец и предложил ей за деньги выступить учредителем и директором компании, но выполнять там роль подставного лица.

Девушка согласилась и предоставила мужчине паспорт. Тот, в свою очередь, подготовил нужные документы для создания фирмы.

"Противоправные действия дали основание для незаконного внесения в ЕГРЮЛ сведений об осужденной, как о подставном лице, то есть учредителе и директоре ООО без фактического управления юридическим лицом", — говорится в сообщении.

В результате суд признал подсудимую виновной и оштрафовал ее на 100 тысяч рублей.