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Корова и мотокультиватор: список необычных подарков, которые просили дети у Деда Мороза

, ИА "Амител"
Любимому сказочному персонажу подарили рисунок ядерного реактора
Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Дети со всей России просили у Деда Мороза в этом году разные подарки к Новому году, но некоторые просьбы нельзя оставить без внимания. Об этом заявил Дед Мороз из Великого Устюга журналистам ТАСС.

По его словам, ребята из Ростова-на-Дону попросили корову и мотокультиватор.

Среди необычных подарков он отметил абонемент в бассейн и русалочий хвост, о котором мечтает девочка из Перми.

Сказочный персонаж рассказал, что и сам получил подарок, – рисунок ядерного реактора, чему очень удивился.

Напомним, ранее юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на новогоднего волшебника за то, что он не исполняет его желание. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза. 

Путин заявил о готовности выступить адвокатом Деда Мороза в деле против питерского юриста

 


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