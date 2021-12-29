В России ужесточаются правила въезда иностранных рабочих. Теперь приезжающие в страну рабочие мигранты должны пройти медосмотр, дактилоскопию и предоставить фото.

Как сообщили в МВД РФ, требования к приезжим начнут применять со среды, 29 декабря, при этом на прохождение всех вышеуказанных процедур иностранцам даётся месяц.

Представитель правоохранительного ведомства уточнил, что это касается не только мигрантов, но и иностранцев, приехавших с другими целями, сроки сдачи отпечатков пальцев для которых установлены в пределах 90 дней.

После прохождения всех необходимых процедур иностранец получает сертификат, передаёт РИА Новости.

По словам зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, дактилоскопическая регистрация значительно упростит процесс обнаружения преступников и лиц, причастных к террористическим организациям.

Подробнее о вопросах прохождения иностранцами необходимых процедур читайте в материале ИА "Амител".