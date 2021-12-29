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Новости

"На манеже всё те же": рейтинг российских миллиардеров почти не изменился

, ИА "Амител"
В тройку лидеров самых богатых россиян вошли известные бизнесмены
Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых россиян 2021 года. Как и в прошлые годы, во главе списка стоит создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние выросло на 13,81 млрд долларов, до 17,24 млрд долларов.

Авторы рейтинга отмечают, что увеличить своё состояние Дурову удалось благодаря росту оценки его главного актива – Telegram. Впервые Дуров возглавил рейтинг самых богатых россиян в 2016 году.

Вторую строчку списка заняла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Её состояние выросло на 11,92 млрд долларов – до 13,02 млрд долларов.

В тройку лидеров попал основной акционер "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко, прирост состояния которого за год составил 10,60 млрд долларов.

В топ-10 вошли также председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов и его семья (прирост 6,83 млрд долларов), глава "Лукойла" Вагит Алекперов (6,44 млрд долларов), основатели компании-разработчика видеоигр Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы (4,76 млрд долларов у каждого), член совета директоров "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко (4,35 млрд), глава "Новатэка" Леонид Михельсон (4,21 млрд), банкир Олег Тиньков (3,42 млрд), акционер "Лукойла" и владелец ФК "Спартак" Леонид Федун (3,41 млрд).

Ранее, напомним, был составлен список самых богатых умерших знаменитостей, первенство в котором было отдано британскому писателю Роальду Далю. 

Майкл Джексон больше не самый богатый из умерших знаменитостей

 

Автор:
Евгения Патановская Редактор службы новостей

Комментарии

29.12.2021 09:31
- гость -

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых россиян 2021 года. Как и в прошлые годы, во главе списка стоит создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Простите, но Павел Дуров гражданин Франции. России такие люди не нужны.

29.12.2021 09:33
- гость -

Андрей Мельниченко, прирост состояния которого за год составил 10,60 млрд долларов.

Вы только не забывайте счета за отопление оплачивать.

29.12.2021 09:34
- гость -

Вторую строчку списка заняла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

А Озон кто придумал? QR-кода этих людей озолотят.

29.12.2021 09:35
- гость -

Россия этим ребятам не нужна.

29.12.2021 09:42
- гость -

Павел Дуров гражданин Франции

Если бы Илон Маск родился бы в России, то он либо бы сидел, либо эмигрировал.

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