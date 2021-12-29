Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых россиян 2021 года. Как и в прошлые годы, во главе списка стоит создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние выросло на 13,81 млрд долларов, до 17,24 млрд долларов.

Авторы рейтинга отмечают, что увеличить своё состояние Дурову удалось благодаря росту оценки его главного актива – Telegram. Впервые Дуров возглавил рейтинг самых богатых россиян в 2016 году.

Вторую строчку списка заняла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Её состояние выросло на 11,92 млрд долларов – до 13,02 млрд долларов.

В тройку лидеров попал основной акционер "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко, прирост состояния которого за год составил 10,60 млрд долларов.

В топ-10 вошли также председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов и его семья (прирост 6,83 млрд долларов), глава "Лукойла" Вагит Алекперов (6,44 млрд долларов), основатели компании-разработчика видеоигр Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы (4,76 млрд долларов у каждого), член совета директоров "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко (4,35 млрд), глава "Новатэка" Леонид Михельсон (4,21 млрд), банкир Олег Тиньков (3,42 млрд), акционер "Лукойла" и владелец ФК "Спартак" Леонид Федун (3,41 млрд).

Ранее, напомним, был составлен список самых богатых умерших знаменитостей, первенство в котором было отдано британскому писателю Роальду Далю.