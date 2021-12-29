Одной из главных обсуждаемых тем в России стало наказание воспитателей и персонала детских дошкольных учреждений за издевательства над воспитанниками. Общественный резонанс вызвало сообщение о том, что директор одного из частных детских садов в Барнауле позволяла воспитателям истязать детей.

Отмечается, что заведующая Happy Baby сама не занималась рукоприкладством, но была в курсе "методов работы" подчинённых и закрывала на это глаза. По её словам, она узнала об этом только после того, как к ней обратились родители одного из воспитанников.

Следователи говорят об обратном. Это подтвердили и камеры видеонаблюдения, пишет газета "Известия". Но примечателен не сам факт побоев и наказания, а то, что, опрошенные психологи и юристы пытаются оправдать действия педагогов, ссылаясь на "профессиональное выгорание и усталость".

Детский психолог Елена Бурьевая объясняет агрессию взрослых тем, что в обществе всё ещё присутствует терпимое отношение к насильственным методам "воспитания", к которым нередко прибегают родители.

Юристы отмечают, что во всех подобных случаях, кроме летального исхода, суд опирается на практику без суровых приговоров.

Напомним, Центральный районный суд Барнаула приговорил бывшую заведующую детским садом Happy Baby, в котором систематически истязали детей, к четырём годам условного заключения и четырём годам испытательного срока. Условные сроки от трёх до пяти лет вынесены четырём воспитателям. Кроме того, дошкольное учреждение и его заведующая были оштрафованы на сумму 60 тыс. рублей.