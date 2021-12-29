Жители Барнаула в социальных сетях рассказывают об опасных сосульках, которые свисают с многоквартирных домов города. Коммунальщики, по словам горожан, не принимают никаких мер для устранения проблемы.

Заострённые тяжёлые куски льда висят над пешеходами у дома по улице Новосибирской, 3.

"ЖКХ на все жалобы жильцов никаких мер не принимает, а дети идут в школу и из школы под этой глыбой каждый день. Помогите нам привлечь внимание к этой проблеме", – написал автор поста в сообществе Barnaul22.

Аналогичную ситуацию, по словам горожанина, можно заметить у многоквартирного дома по адресу Георгия Исакова, 226.