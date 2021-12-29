О вероятности возвращения в России смертной казни написал в своей книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл" председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин. Его труд опубликован на сайте суда.

По словам главы КС, пока в России продолжает действовать бессрочный мораторий на применение высшей меры наказания. Он напомнил, что отмена смертной казни была главным условием для вступления РФ в Совет Европы.

"С 1999 по 2009 год представители суда подтвердили решение о запрете, но только формально. На самом деле смертную казнь не отменяли, так как этот вопрос могут решить только на законодательном уровне. Таким образом, суд объявил о бессрочном моратории на назначение и применение приговора", – пишет в своей статье Зорькин.

Председатель КС не исключил возможности возврата к этой мере наказания в скором будущем. Он считает, что полностью исключить применение смертной казни невозможно из-за существующей практики умышленных убийств.

Мораторий на смертную казнь в России ввели в 1997 году. Последний смертный приговор привели в исполнение 2 сентября 1996 года.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов. Своё заявление он сделал после принятия нижней палатой парламента законопроекта, который предусматривает для этой категории преступников пожизненное наказание.