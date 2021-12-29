Полутораэтажный хостел для водителей-дальнобойщиков построят в Барнауле. Об этом сообщает "Толк".

Здание будет расположено на въезде в город за развязкой с Нового моста по направлению к объездной дороге по адресу ул. Мамонтова, 208.

Архитектор компании "АльфА-ПроекТ" Вадим Ломакин рассказал, что этот участок разрешено использовать для обеспечения дорожного отдыха. В здании, помимо хостела, расположится магазин хозматериалов и кафе. У объекта построят парковку с 24 местами для легковых автомобилей и 21 – для грузовых.

Объект будет представлять собой металлический каркас, стены и цоколь которого обошьют сэндвич-панелями.

Ранее сообщалось, что администрация Барнаула готовится выставить на аукцион земельный участок на Павловском тракте, 174а, который предназначен для строительства торгового центра. Площадь территории составляет 1,75 га и расположена она по соседству с ТЦ Dommer.