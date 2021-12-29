Показать путь. Кто и как помогал алтайскому малому бизнесу в непростом 2021 году

К концу 2021 года Алтайский край подошёл к отметке в 106 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Это большое количество индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и самозанятых, причём значение последних резко идёт в рост. И тем, кто только начинает, и уже опытным часто требуется поддержка. И не всегда речь только о финансовой "руке помощи". Какие меры для предпринимательства есть в регионе, в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал глава Алтайского центра "Мой бизнес" Антон Слободчиков.

– Для бизнеса этот год, как и предыдущий, был довольно непростым. Но в то же время и очень интересным. В том числе и за счёт мероприятий фонда. Расскажите о самых главных событиях в сфере МСП в уходящем 2021-м.

– Активностей было так много, что выделить одну или две просто не получится. Только образовательных мероприятий мы проводим около 120.

Вот лишь несколько примеров. Так, в направлении международной торговли мы вместе с российским экспортным центром организовали программу "Экспортный стандарт для МСП". Это серьёзный курс, практически мини-MBA. В следующем году повторим. Как и Школу экспорта РЭЦ. Также мы вышли на ряд новых международных торговых площадок, в том числе деревообработки для медовой продукции. Работа с маркетплейсами – очень серьёзное направление нашей деятельности. Мы помогаем зарегистрироваться и начать там работать. Наиболее перспективный рынок сейчас – Юго-Восточная Азия.

В направлении социального предпринимательства второй год подряд проводим онлайн "Ярмарку детства". Это даёт возможность социальным предпринимателям представлять свою продукцию. Особенно это было актуально в начале пандемии, когда продавать товары и услуги они просто не могли. Ярмарка позволила работать хотя бы в режиме онлайн и хоть как-то нивелировать последствия локдауна и ограничений.

В рамках блока имущественной поддержки мы продолжаем трансформацию нашего пространства в центре "Мой бизнес". Запустили коворкинг: там можно регистрироваться через сайт, бронировать место. Спрос на эту услугу очень приличный.

– Сколько всего предпринимателей получили поддержку в 2021 году?

– Более семи тысяч стали участниками образовательных мероприятий, более четырёх тысяч – получили услуги, финансовую поддержку оказали примерно сотне предпринимателей, экспортную – 70, заключено более 70 контрактов на сумму 60 млн долларов.

И один из показателей – регистрация нового бизнеса. Мы помогли более чем 200 предпринимателям начать свою работу, в том числе и с выбором налогового режима. Активно работали с самозанятыми, ведём популяризацию этого направления. В уходящем году услуги центра получили около 200 человек.

– Какими мерами поддержки могут воспользоваться самозанятые?

– Мы оказываем им консультационные, образовательные услуги. А также финансовые: займы на льготных условиях, поручительство в банке. Даём возможность участия в выставках, вплоть до международных.

– А в целом на какие ваши услуги самый высокий спрос со стороны МСП?

– Образовательные. Потому что меняется конъюнктура рынка, условия ведения бизнеса. Нужно искать новые форматы работы. С нашими партнёрами – дочерняя компания Сбербанка "Деловая среда", РАНХиГС, "Солоджи эксперт" и многие другие – мы формируем очень серьёзные предложения.

– Кстати, именно на базе РАНХиГС в этом году проходила губернаторская программа подготовки кадров для сферы предпринимательства.

– И именно с этого вуза программа и начиналась много лет назад.

В этом году мы переформатировали курс в более бизнесовый. Так, чтобы он закрывал потребности предпринимателей не столько в теории, сколько в практике. А потому там были интерактивы и реальные кейсы. Уже родились новые бизнесы, и ещё появятся, если предпринимателям хватит энергии и сил отвлечься от текущих дел и посмотреть в новую сторону. Мы гордимся всеми участниками, а их было почти 150 человек.

– А тем, кто захочет-таки создать новый бизнес, центр "Мой бизнес", конечно, поможет?

– Конечно. Мы уже включились – отправили 50 самых достойных конкурсантов на межрегиональные стажировки. Например, в Новосибирске у нас поработали представители IT и сферы промышленности. Также была делегация в Кемерове, где коллеги познакомились с бизнес-инфраструктурой.

– Программа будет в следующем году? Знаю, что желающих принять в ней участие ещё очень много.

– Точно будет. А в каком формате – ещё посмотрим.

Разумеется, продолжим и все остальные программы и направления. Для начинающих проведём Школу предпринимательства в Барнауле и районах края. Снова соберём Школу социального предпринимательства. Повторим экспортные программы.

Особый акцент сделаем на работе с молодёжью. Снова проведём "Фабрику бизнес-идей".

– Это был очень интересный проект. Точнее реалити-шоу на тему бизнеса. Первое в Сибири. Все получилось?

– Мне кажется, что да. Ребята получили важный опыт: с ними поработали сильные эксперты, к итоговой презентации все подошли с чётким пониманием своих проектов и перспектив. Я бы отметил идеи производства валешей (это такие сибирские валенки), онлайн-переводчик с китайского – очень перспективная история. Неожиданно крепкие проекты были по производству косметических средств в домашних условиях. Много интересных и очень разных направлений было, а потому мы не стали выбирать одного победителя. Их 15 и все получат поддержку центра "Мой бизнес".

Конечно, не все проекты будут реализованы. Наша задача – показать путь.

– Что бы вы посоветовали старшим школьникам и студентам, кто раздумывает насчёт бизнеса?

– Сначала надо провести аудит своих возможностей и потребностей. Подумать, куда душа лежит. А затем разобраться в теме. Если это, например, общепит, то сначала получить какой-то опыт работы, чтобы понять – насколько это твое. А "докрутить" мы поможем – Школа предпринимательства открыта не только для тех, кто уже работает, но и просто для физических лиц, которые хотят начать своё дело.

– В шоу могут участвовать даже школьники. Готовы ли ребята этого возраста делать бизнес всерьёз, или рановато?

– Готовы. И у них совсем другие установки на этот счёт. Это раньше было принято, что если ты берёшься за какое-то дело, то это на всю жизнь. Они же готовы пробовать разные варианты: не получилось в одном направлении, идут в другое, легко перестраиваются. И интересы у них не только бизнесовые. Они предлагают экологические, социальные инициативы.

Меня буквально покорил проект досугового центра для пожилых людей, который сделали школьники. Они решили создать клуб по интересам для пенсионеров, где они общались бы не только друг с другом, но и с молодёжью. Тут не только социальная значимость, но и вполне достойная финансовая основа. Я верю, что такой центр действительно появится, ребята были с такими горящими глазами.