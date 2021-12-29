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Айфон за сотку. Не упустите последний шанс принять участие в розыгрыше iPhone 13 Pro

, ИА "Амител"
30 декабря мы подведём итоги новогоднего розыгрыша, участники которого могут получить дорогой смартфон

В Instagram-аккаунте amic.ru подходит к концу новогодний розыгрыш iPhone 13 Pro на 256 Гб. Кто-то из наших подписчиков получит классный подарок к Новому году! 30 декабря в прямом эфире мы определим победителя, а участником розыгрыша можно будет стать до 22 часов 29 декабря. Поэтому не упустите шанс!

Напоминаем условия конкурса: красивенький серебристый iPhone 13 Pro на 256 Гб будет разыгран среди покупателей заставок на телефон с видами Барнаула от нашего фотографа. Выбрать один или несколько пакетов фото можно на сайте айфонзасотку.рф. Чеки об оплате попадают в нашу базу, им присваиваются номера в хронологическом порядке, и именно среди всех чеков будет выбран один победитель. Это если кратко. Подробную инструкцию и условия конкурса читайте в нашем разборе.

Просим обратить ваше внимание на официальное положение конкурса – там говорится о порядке определения победителя, передаче приза и налоговой ответственности.

Заходите на айфонзасотку.рф, принимайте участие в розыгрыше и присоединяйтесь к прямому эфиру на нашей странице в Instagram 30 декабря в 11 часов.

По любым возникающим вопросам можете написать на почту m.vlasova@amitel.ru или в директ нашей страницы в Instagram. 


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