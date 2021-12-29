Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула выдал разрешение на ввод в эксплуатацию блок-секции № 3 дома по адресу Парковая, 71. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Ранее в профильный комитет от АО СЗ "Барнаулкапстрой" поступили соответствующие заявление и документы, в том числе заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Застройщиком организована передача жильцам ключей от квартир одной блок-секции", – сказано в сообщении.

Напомним, проблемы у "Барнаулкапстроя" (застройщика, который занимался возведением ЖК) начались в 2017 году, когда ему поручили достраивать дома обанкротившегося "Стройгаза". Весной 2020 года компания заморозила строительство ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) и "Клевер-парк" (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А уже в январе БКС остановил работы на всех объектах и распродал перспективные участки.

Дольщики жилого комплекса "Парковый" обратились к Виктору Томенко с просьбой спасти "Барнаулкапстрой", который оказался на грани банкротства. Дело в том, что дома возводят по проектному финансированию, то есть средства на стройку выделяет банк, а деньги дольщиков лежат на счетах эскроу.

Ранее губернатор Виктор Томенко взял на личный контроль достройку ЖК "Парковый" и обратил особое внимание на необходимость предотвратить любые угрозы банкротства "Барнаулкапстроя". Глава региона подчеркнул, что главная задача – это полное исполнение всех обязательств перед дольщиками ЖК "Парковый".

В начале сентября профинансировать строительство ЖК "Парковый" вызвался Сбербанк.